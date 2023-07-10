Культура согласия: когда слово «нет» означает понятие «да»

При этом в современном мире часто «да» означает «нет», а сами по себе действия приобретают размытые границы.

Например, люди не всегда согласны пойти на определенные шаги в трезвом состоянии, но очень часто делают необдуманные поступки состоянии алкогольного опьянения. Некоторые не понимают различие между легким флиртом и согласием перейти на следующий уровень — так и проявляется отсутствие культуры согласия.

В обществе много стереотипов, по которым женщина часто превращается из разумного человека в хрупкое, беспомощное, слабое и нерешительное существо, другим словами — в неразумного ребенка, который не знает, чего хочет.

Так появляется объективация, а женщина не воспринимается равноправным членом общества и партнером. Мужское удовольствие часто оказывается на первом месте.

Женское «нет» обесценивается и не воспринимается как отрицание, а мужчина предстает перед ней стереотипным самцом, который не должен отступать.

Так рождается не менее опасный стереотип: когда женщина говорит «нет», она имеет ввиду «да». Мир буквально нуждается в культуре согласия, однако получает взамен культуру насилия.

Еще одно проявление культуры насилия — обвинения женщин. Часто можно услышать «сама виновата» и гораздо реже «сам виноват».

Под этим подразумевается, что в любом конфликте и инциденте всегда будет виновата женщина. На самом деле, насильник сам отвечает за свои действий и не важно, трезв он или в состоянии опьянения, внешность жертвы также не имеет значения.