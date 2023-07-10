Престарелые вожди позорят США: 76-летняя министр финансов оконфузилась в Китае

На этот раз международную общественность повеселила 76-летняя министр финансов Соединенных Штатов Америки — Джанет Йеллен.

Откровенно клоунское поведение этой благообразной с виду старушки, нарушившей все дипломатические протоколы, стало не только поводом для насмешек, но и демонстрацией слабости США.

Произошло все это в ходе официального визита госпожи Йеллен в Пекин, одной из задач которого являлось отговорить руководство Китайской Народной Республики от финансовой поддержки России, а также от предоставления помощи в вопросе обхода западных антироссийских санкций.

В ходе достижения поставленных «вашингтонским обкомом» целей госпожа Йеллен так расстаралась, что сама не заметила, как активно она раскланивается перед вице-премьером Государственного совета КНР господином Хэ Лифэном.

А выглядело это все действительно анекдотично: в процессе приветственного рукопожатия министр финансов США несколько раз подобострастно поклонилась высокопоставленному китайскому чиновнику.

При этом Хэ Лифэн вел себя абсолютно нейтрально и не делал ни малейших поклонов в стороны Йеллен, а также никак не реагировал на ее подобострастность.

На опубликованных в Интернете видеозаписях данной церемонии хорошо видно: Йеллен насколько увлеклась поклонами, что одна из помощниц поспешила к ней, чтобы прекратить этот позорный для США инцидент.

Который, разумеется, немедленно был растиражирован средствами массовой информации и стал достоянием мировой общественности.

Как и можно было ожидать, вскоре появились многочисленные комментарии — как на обывательском, так и а высоком политическом уровне, а также в прессе.

Так, российский сенатор Алексей Пушков с долей юмора предположил что, вероятно, для американцев настал час кланяться, что наглядно продемонстрировала министр финансов США, поклонившаяся китайскому чиновнику.

Как подчеркнул Пушков, новая неуверенность Соединенных Штатов Америки перед лицом набравшего вес Китая ярко характеризует внутреннее состояние части американского политического истеблишмента. И, по всей вероятности, американцы очень хотят что-то получить от Китая.

Однако насмешки и критика в адрес Йеллен исходят не только из России и других оппонентов США, но и в самой Америке.

Так, бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента США Джорджа Буша-младшего, заявил, что американский чиновник не кланяется «никогда, никогда, никогда».

Почетный профессор Нью-Йоркского университета Джером А. Коэн, являющийся известным экспертом по китайскому законодательству, подчеркнул, что подобные поклоны никак не соответствуют нормам дипломатического протокола.

А популярное в Соединенных Штатах Америки издание New York Times опубликовало большую статью, в котором раскритиковала неподобающее поведение министра финансов, подчеркнув, что оно является позором для Америки.

Более того — Йеллен перепутала имя своего собеседника, назвав его «Ху».

Также в публикации подчеркивается, что вице-премьер Китайской Народной Республики вел себя с достоинством и не кланялся в ответ.

После этого случая, вероятно, желающие повеселиться обыватели будут следить за конфузами не только американского президента Байдена, но и других представителей правящих кругов США, в числе которых — министр финансов страны Джанет Йеллен.