Губернатор Курганской области Шумков выступил против мигрантов и предложил высылать их из страны

Вадим Шумков рассказал о тенденции увеличения численности мигрантских диаспор в регионе.

Сегодня буквально подводили итоги - рост на 116% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, губернатор отметил, что многие мигранты регистрируются в другом регионе, но приезжают потом в Курганскую область "с отдельными целями".

И вот эти самые цели, по мнению Шумкова, вызывают особенный интерес и требуют пристального внимания со стороны руководства и правоохранительных органов.

Согласно статистике, среди преступлений, в которых виновны мигранты, большая часть - это распространение наркотиков.

Вадим Шумков уверен, что преступников из мигрантских диаспор нужно выдворять из страны и лишать гражданства.

Диаспоры же, которые покрывают преступников, должны быть ликвидированы, и безоговорочно:

Любые преступления, совершаемые мигрантами, в особенности наркотики, и сексуального характера, должны ставиться на отдельный контроль, и диаспоры, которые покрывают их должны тут же ликвидироваться по решению суда, а лица, которые им помогали должен лишаться гражданства.

При этом глава Курганской области пояснил, что в принципе он не против присутствия мигрантов, но поступать с ними нужно так: "Ты ко мне приехал, ты мой гость. Не соблюдаешь правила - свободен".

Между тем, ситуация усложняется недобросовестностью отдельных сотрудников правоохранительных структур, которые охотно берут взятки у мигрантов, закрывая на многое глаза.

И такое наблюдается по всей стране, но это уже отдельная тема для разговора.

А пока что ясно одно, если проблема с преступностью в мигрантских диаспорах не будет решаться, то очень скоро в России может возникнуть повторение нынешней ситуации во Франции.

И Шумков пока один из немногих, кто это понимает и открыто обсуждает.