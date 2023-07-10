Сладков потребовал публичного суда над теми, кто ворует у российских солдат

А случилось следующее. В Новочеркасске войсковая часть получила "комплект новейшей экипировки" с наименованием «ВКРО 3.0».

По словам Сладкова, все было четко рассчитано, по каждому солдату. Обмундирование должны были отдать бойцам.

Вместо этого прямо на территории штаба была устроена настоящая распродажа, которую Сладков емко назвал "супернаглостью".

Новенькие комплекты продавались за кругленькую сумму тут же, "не отходя от кассы", сразу после разгрузки. Солдаты так и остались в старой экипировке.

Самое интересное, что устроившие частный военторг неподалеку от штаба, нисколько не смущались тем, что все поступившее обмундирование должно проходить по документам со всеми положенными подписями.

И, конечно же, были люди, отвечающие за передачу экипировки по назначению - то есть непосредственно солдатам.

Инцидентом уже заинтересовались военная прокуратура и контрразведка. Ведутся разбирательства по факту случившегося.

Сладков выразил надежду, что дело будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.

В случае нахождения виновных – их необходимо судить на публику, и огласить их имена нужно на всех новостных телеканалах, ведь, как говорится, страна должна знать своих героев.

Военкор подчеркнул, люди, торговавшие военным обмундированием прямо в зоне проведения СВО, не просто наживались.

Они совершили предательство по отношению к российским солдатам, которые проливают кровь во имя Родины.