Популярные мифы о ней и реальные факты о воде

А как ситуация обстоит на самом деле, вот 3 самых популярных мифов и в противовес им - действительных фактов.

Миф № 1: вода способствует снижению аппетита

Люди потребляют воду до и во время еды, чтобы таким образом снизить желание съесть больше.

На деле никакого эффекта это не оказывает, ведь вода достаточно быстро минует ЖКТ, не насыщая его. Соответственно, гормоны, сообщающие мозгу о том, что вы наелись, не вырабатываются.

Вердикт

Можете выпить сколько угодно воды - это не поможет избавиться от голода.

Миф № 2: вода помогает организму избавиться от токсинов

Если воды в организме становится с избытком, это приводит к обильному мочеиспусканию. Что вовсе не означает выведение токсинов из организма - их просто становится меньше в моче.

Почему принято много пить при различных заболеваниях?

Потому что во время болезни наше тело обильно потеет, и если не восполнять объем жидкости в организме, это приведет к обезвоживанию.

Вердикт

Обильное питье может помочь только в случаях обезвоживания. И еще при болезнях мочеполовой системы, так как является хорошим подспорьем в избавлении почек от песка, камней и инфекции.

Миф № 3: вода служит обезболивающим

Головная боль может возникнуть вследствие сильного обезвоживания, однако питье вряд ли избавит вас от нее.

Оно может лишь предупредить мигрень, и то не факт, ведь у мигрени может быть множество причин, никак не связанных с водой.

Вердикт

Во время головной боли воду лучше использовать как способ эффективнее принять лекарство.