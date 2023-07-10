Вице-премьер правительства КЧР Гербекова тратила казну на туфли вместо развития здравоохранения

Сейчас высокопоставленную чиновницу взяли под арест за коррупцию в особо крупных размерах. Помогали ей в этом деле еще 6 человек.

С помощью разного рода махинаций им удавалось перекачивать деньги из бюджета прямиком в свой карман.

Информацию об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. По предварительным данным лица, взятые под стражу, успели растратить более 100 млн рублей.

Краткая справка. Ирина Гербекова родилась в 2061 году в Черкесске, работала главврачом в клинической больнице, потом была министром здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

Последняя занимаемая должность - вице-премьер правительства КЧР.

Деньги, выделяемые государством на развитие здравоохранения - для ремонта, зарплаты медработников, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, тратились на другие цели.

Сначала попались бывшие подельники Арутюнян и Бабичев, их арестовали пару лет назад. Они все рассказали как на духу и сдали всех остальных членов искусно созданной ОПГ.

К слову сказать, ядром преступной группировки были дамы, отсюда и специфика применения разворованных государственных средств.

Огромные суммы уходили на обновки для гардероба, а именно на дорогие туфли и сумочки.

Во время обыска "виллы" Гербековой, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 100 фирменных коробок с обувью именитых брендов.

Также было найдено около 60 сумок "Гучи", "Армани", "Луи Витон" и так далее в том же духе. Вся это роскошь оценивается примерно в 100 млн рублей.