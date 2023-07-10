На съёмках фильма Уме Турман пришлось выполнить каскадёрский трюк, съехав на машине в кювет

18:10 2023-07-10

Это мог сделать дублёр, но по какой-то причине (видимо, ради достоверности) Тарантино настоял, чтобы актриса попробовала сама.

В результате Турман очень неудачно осуществила задуманное, получив непростые травмы, и некоторые из них остались с ней на всю жизнь.

Тарантино всегда очень об этом сожалел, и даже лично вручил ей видео случившегося, снятое с камеры, находящейся в машине.

В наш век виртуальных осуждений это могло бы уничтожить карьеру режиссёра, если бы только актриса этого захотела, но на их дружбу, к счастью, этот инцидент не повлиял.

Хотя впоследствии Тарантино уже на съёмках "Бесславных ублюдков" чуть не прибил на этот раз Диану Крюгер.

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