На съёмках фильма Уме Турман пришлось выполнить каскадёрский трюк, съехав на машине в кювет

В результате Турман очень неудачно осуществила задуманное, получив непростые травмы, и некоторые из них остались с ней на всю жизнь.

Тарантино всегда очень об этом сожалел, и даже лично вручил ей видео случившегося, снятое с камеры, находящейся в машине.

В наш век виртуальных осуждений это могло бы уничтожить карьеру режиссёра, если бы только актриса этого захотела, но на их дружбу, к счастью, этот инцидент не повлиял.

Хотя впоследствии Тарантино уже на съёмках "Бесславных ублюдков" чуть не прибил на этот раз Диану Крюгер.