Джонни Депп: "Страх и ненависть в Лас Вегасе"

Это в конце концов привело к тому, что на съёмочной площадке команда фильма вообще не была уверена, всё ли у актёра в порядке с головой.
На самом деле такое же впечатление складывается и от фильма. Но съёмки кончились, а безумие осталось.
Ещё по крайней мере целый год Депп находился всё в том же состоянии, что во время работы над проектом.
Да и в целом они с Томпсоном дружили до самой смерти последнего в 2005 году.
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