Джонни Депп: "Страх и ненависть в Лас Вегасе"

18:20 2023-07-10

Депп для вживания в роль переехал в квартиру Хантера Томпсона для изучения его образа жизни.

Это в конце концов привело к тому, что на съёмочной площадке команда фильма вообще не была уверена, всё ли у актёра в порядке с головой.

На самом деле такое же впечатление складывается и от фильма. Но съёмки кончились, а безумие осталось.

Ещё по крайней мере целый год Депп находился всё в том же состоянии, что во время работы над проектом.

Да и в целом они с Томпсоном дружили до самой смерти последнего в 2005 году.

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