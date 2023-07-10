Джонни Депп: "Страх и ненависть в Лас Вегасе"

Это в конце концов привело к тому, что на съёмочной площадке команда фильма вообще не была уверена, всё ли у актёра в порядке с головой.

На самом деле такое же впечатление складывается и от фильма. Но съёмки кончились, а безумие осталось.

Ещё по крайней мере целый год Депп находился всё в том же состоянии, что во время работы над проектом.

Да и в целом они с Томпсоном дружили до самой смерти последнего в 2005 году.