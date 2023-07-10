Употребление марихуаны заподозрили в повышении риска сердечного приступа

Употребление марихуаны может увеличить риск сердечного приступа у взрослых до 45 лет. К такому выводу пришли авторы исследования, которое опубликовал Canadian Medical Association Journal.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 33 тыс. людей в возрасте от 18 до 44 лет за период с 2017 по 2018 год.

Выяснилось, что те, кто употреблял марихуану в любой форме, в течение следующих 30 суток почти в два раза чаще страдали от острой сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не применял это наркотическое средство – 1,3% против 0,8%.

Инфаркт миокарда был диагностирован у 61 человека из 4610 регулярных потребителей каннабиса.

У неупотреблявших наркотик этот показатель оставил 240 инфарктов на 28 563 человека.

Чаще всего инфаркт поражал мужчин, которые кроме наркотика употребляли алкоголь, курили обычные сигареты или электронные.