Британка лишилась уха из-за солярия

«У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой, — говорит она. — В основном я использовала солярии, потому что это быстрее».
По словам женщины, она не знала, что ультрафиолетовое облучение способствует развитию рака кожи.
«У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой, — говорит она. — В основном я использовала солярии, потому что это быстрее».
По словам женщины, она не знала, что ультрафиолетовое облучение способствует развитию рака кожи.
Через тридцать лет регулярных посещений солярия у Антеи обнаружили меланому, которая полностью поразила ее левое ухо.
Женщина пережила две операции, во время которых ей удалили ушную раковину, внутреннее ухо, несколько лимфатических узлов, слюнные железы и височную кость.
Сейчас любительница загара испытывает затруднения, связанные с нарушением работы вестибулярного аппарата.
Также есть риск, что рак вернется.
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