Британка лишилась уха из-за солярия

19:19 2023-07-10

Чрезмерная любовь к загару поставила жизнь 43-летней британки под угрозу. Жительница города Болтон Антеа Смит регулярно посещала солярий с 14 лет.

«У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой, — говорит она. — В основном я использовала солярии, потому что это быстрее».

По словам женщины, она не знала, что ультрафиолетовое облучение способствует развитию рака кожи.

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    Через тридцать лет регулярных посещений солярия у Антеи обнаружили меланому, которая полностью поразила ее левое ухо.

    Женщина пережила две операции, во время которых ей удалили ушную раковину, внутреннее ухо, несколько лимфатических узлов, слюнные железы и височную кость.

    Сейчас любительница загара испытывает затруднения, связанные с нарушением работы вестибулярного аппарата.

    Также есть риск, что рак вернется.

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