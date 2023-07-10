Все на продажу: принц Гарри выставил лот со своими разговорами с психотерапевтом

Откровения с психоаналитиком о его аристократической семье младший сын короля Карла III оценил в $33. За эту сумму любой желающий может узнать, на что жаловался Гарри специалисту, сообщает СтарХит.

Отказавшись от полномочий члена королевской семьи, герцог Сассекский ищет варианты заработка. Но они опять-таки связаны с британским монаршим домом.

Речь идет о встрече принца с Габором Мате — это врач, который специализируется на борьбе с травмами и стрессом. В разговоре с ним Гарри рассказал, что для него сделала супруга Меган Маркл.

Моя жена меня спасла. Я застрял в этом мире, а она была из другого, и помогла мне выбраться. Моя жена исключительный человек, я бесконечно ей благодарен за мудрость и свободу, которые она дала мне.

Опальный принц также поведал о своих попытках вырваться из-под влияния королевской семьи.

По его словам, иногда он решался быть самим собой - через поведение в семье, в СМИ или еще как-то. Но его почти всегда одергивали, призывая быть тем, кем он должен быть.

Но сейчас Гарри никто не одергивает и не заставляет вести как подобает королевской особе. Потому по привычке он не просто поднял в СМИ очередную шумиху, но и решил заработать на откровениях с доктором Мате.

Прослушать разговор принца Гарри с врачом, состоявшуюся 4 марта, могут все желающие.