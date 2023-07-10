Доктор Сатриале: хороший сон уменьшает риск развития рака

Гигиена сна относится к общему набору практик, привычек и стратегий, обеспечивающих хорошее качество сна.

Увы - хороший сон есть не у всех. По словам доктора медицинских наук США Роберта Сатриале, треть американцев в разные периоды своей жизни страдают бессонницей.

Известно, что хорошие привычки улучшают качество сна, и это важно для регулирования кровяного давления, поддержания когнитивных функций и контроля уровня сахара в крови, - отметил эксперт.

Доктор Сатриале также подчеркнул, что хороший сон уменьшает хроническую боль и даже риск развития рака. Его коллега, психолог Андре Аллен считает, что гигиена сна - это не только сон:

Я подчеркиваю важность хорошей гигиены сна практически для каждого. Это фундаментально для физического и психического здоровья.

Аллен также подчеркнул, что хорошая гигиена сна может значительно облегчить засыпание и помочь телу (и мозгу) научиться ассоциировать свою кровать со сном.

Наличие в спальне устройств, излучающих синий свет - таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты и устройства для чтения электронных книг - может нарушить цикл сна.

Многие взрослые могут не задумываться о последствиях того, что засиживаются допоздна, чтобы посмотреть несколько дополнительных серий телешоу. А также - не отказываются от полуночного перекуса или дополнительного бокала вина, но эти привычки значительно ухудшают общее качество сна, - говорит доктор Сатриале. Засыпание с включенным телевизором - еще одна плохая привычка, так как даже низкий уровень освещенности и прерывистый шум способствуют ухудшению качества сна.

Эксперты также не рекомендуют спать днем.