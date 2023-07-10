Капуста любит воду: как правильно поливать растение, чтобы оно было крепким и урожайным

Первый полив капустной рассады нужно провести сразу после ее высадки в грунт. Уровень влажности почвы в этот период должен быть более 80 процентов.

Это значит, что на 1 м2 нужно вылить около 20-30 литров теплой воды.

Во второй раз полить рассаду нужно через 48 часов после первой - из расчета 2 л воды на 1 растение.

Сразу после этого разрыхлить грунт, чтобы корневая система получила больше воздуха. Рыхлить на глубину около 5 см.

Третий и последующие поливы провести спустя 5 дней, и потом в первый месяц придерживаться подобного графика.

Когда начнет образовываться кочан, объем воды нужно увеличить - до 10 л на растение за один раз. Поливать 1 раз в 3 дня, причем вне зависимости от дождя.

Но, когда кочан вырастет до характерных размеров, частоту поливов надо сократить до 1 раза в 10 дней.

Объем воды стоит сокранить прежний - на уровне 10 л на 1 растение.