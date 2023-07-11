Поргина сообщила, что Абдулов изменял Алферовой сразу с несколькими женщинами в день

Людмила Поргина не стала скрывать, что собственными глазами видела, как Александр Абдулов проводит досуг в обществе фанаток.

Вдова Николая Караченцова призналась, что у Абдулова было очень много женщин.

Поргина уверяет, что в один день актер мог видеться сразу с несколькими поклонницами.

Естественно, что Ирина Алферова не выдержала такой любвеобильности мужа и развелась с ним.

Через 13 лет после расставания с первой женой Александр женился на Юлии Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. На тот момент артист был уже серьезно болен.