Бархатцы на огороде: украшние цветника и польза овощам

Рассказываем, какие ценные свойства есть у этих растений.

Для лечения

Многочисленные научные исследования показали, что в бархатцах присутствуют 98 активных компонентов, которые проявляют бактерицидное и даже противораковое действие.

Бархатцы - источник получения эфирных масел, а они широко используются при лечении микозов, воспалительных процессов.

Для огорода

Тагетесы подавляют активность большинства распространенных вредителей благодаря действию эфирных масел.

Цветы отпугивают надоедливых насекомых, отваживают от дачного участка комаров, мух, мотыльков, мошек.

Бархатцы блокируют рост и развитие патогенной микрофлоры в почве, уменьшая риск заболеваний.

Также эти милые яркие цветочки могут сдерживать рост сорняков на грядке, доминируя над ними.

Кому они помогают

Бархатцы - отличные помощники огородным культурам, особенно пасленовым.

Посадите их рядом с томатами, картофелем, баклажаном, и растения буду развиваться и расти активнее, станут крепче и здоровее.

Эфирные масла бархатцев остановят размножение опасной нематоды, будут блокировать появление личинок из яиц.

Можно рассадить цветы по периметру земляничных грядок и рядком вдоль грядок с картошкой или капустой.

Если вы посадите два ряда бархатцев - по обе стороны от теплицы каждый, то увидите, что вредителей в ней стало меньше.

Посев

Посеять тагетесы несложно, делаем это в середине мая. Температура воздуха должна держаться в пределах 15-20 градусов тепла.

Всходы будут через неделю или даже раньше, если будете хорошо увлажнять.

Пакетик с семенами весом в 1 г расходится на 1-2 квадратных метра. Семена у тонколистных бархатцев будут меньше, чем у остальных видов.

Одни кустик тонколистных тагетесов дает пышный шар из мелких цветков, который в диаметре составляет до 40 см. Запах этого вида приятнее, чем, например, у прямостоячих бархатцев.

Фаза цветения наступает в короткие сроки. Посеяв в середине мая, через полтора месяца вы увидите эту красоту у себя на участке во всем великолепии.

Стоять это волшебство будет до первых заморозков.

Сидераты

Можно использовать бархатцы как сидераты. Смешайте их семена с любыми другими сидератами. Можно до холодов за месяц делать посевы на незанятых площадях.

Отросшую зелень перекапываем с землей. Так как бархатцы противостоят нематоде, почва будет оздоровляться, в ней также будет меньше сорняков.

Мульча и защита от вредителей

Приготовьте для ваших огородных растений настой из бархатцев против вредителей. На любой объем жидкости насыпаем порезанную зелень цветков в произвольном количестве.

Даем постоять до двух суток. Потом опрыскиваем огородные культуры.

Мульча из зелени бархатцев укладывается между рядами огородных посадок. Она отпугнет вредителей, предотвратит болезни, оздоровит почву.