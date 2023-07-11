Огородный эксперт объяснил, как узнать кислотность почвы и выяснить ее состав

Большинство огородных растений хорошо себя чувствуют на нейтральных почвах с уровнем РН 6-7.

Если этот показатель завышен или занижен, то овощные и плодово-ягодные культуры начинают страдать, отсюда и ухудшение урожая.

Объясняем, как в народе определяют кислотность почвы. Собираем лист черемухи, заполняем им половину литровой банки, доливаем горячей воды. Настаиваем отвар и сливаем воду.

В слитую остуженную воду надо положить комочек земли и наблюдать за происходящим. Вскоре вода станет приобретать один из трех оттенков.

Если она стала краснеть, значит кислотность почвы повышена, если оттенок зеленый - кислотность низкая.

При появлении синего окраса можно сделать вывод: перед нами земля с нейтральным уровнем РН.

Теперь другой способ. Нужна пластиковая бутылка.В нее нужно всыпать пару горстей земли, добавить измельченный мел - столовую ложку.

Теперь на горлышко надеваем надувной шарик, можно напальчник. Оборачиваем бутылку плотным слоем газет или полотенец. Это для того, чтобы она не нагревалась от рук.

Теперь хорошенько потрясем ее несколько минут. Кислая почва при взаимодействии с мелом выделит углекислый газ. Это станет заметно по шарику - он немного надуется.

Если же реакции не будет, газ не выделится, с шариком ничего не произойдет. Это значит - кислотность почвы нейтральная.

Как определяем механический состав грунта? Это нужно для того, чтобы знать, как его улучшить при необходимости. Итак, приступаем.

Берем образцы земли с разных мест участка на глубине в 20 см. Общий объем должен получиться около стакана.

Теперь все хорошо перемешиваем, чуть увлажняем и лепим шарик в ладонях. Если руки остаются практически чистыми, то перед нами рыхлая песчаная почва.

Если скатать шар не получится, но ладони испачкались, значит - почва песчаная.

Продолжаем эксперимент. Если шар скатался, пробуем раскатать из него колбаску. Не вышло? Значит, почва супесчаная.

Если колбаска получилась, но из нее нельзя получить кольцо, это указывает на суглинистую почву.

А вот когда вы удачно скатали шар, потом также успешно раскатали из него колбаску, а потом у вам получилось склеить ее в колечко, и при этом колечко отлично держит фомру, это означат только одно: на вашем участке типичная глинистая почва.