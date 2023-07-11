Почему мигранты-гастарбайтеры постоянно громко разговаривают?

Есть мнение, что приезжие из Средней Азии гастарбайтеры выходцы из деревень, где дома стоят друг от друга далеко, и чтобы поговорить с соседом, до него надо докричаться, ввиду отсутствия мобильной связи.

Кроме того, то, на каком расстоянии человек предпочитает беседовать или даже здороваться, также определяется не только его национальной принадлежностью.

Так, горожане здороваются на привычном для них расстоянии, равном примерно 46 см, в то время как жителей сельской местности, где плотность населения намного меньше, чем в городах, легко узнать по гораздо большему расстоянию, на котором они предпочитают находиться, приветствуя друг друга.

В свою очередь, жители малонаселенных районов и вовсе предпочитают обходиться без рукопожатий и приветствуют друг друга взмахом руки.