Розовое озеро Тинаки по Астраханью

13:04 2023-07-11

Озеро находится всего в 3 км от границы с Астраханью. Это соленое озеро розового оттенка, во влажное время года наполняется водой, а сухое время выглядит как снег по весне.

Озеро нестабильное, то оно осушается полностью, оставляя корку соли, то можно наблюдать наполнение его водой, но глубина не превышает одного метра.

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    Грязи озера используют в качестве лечебных.

    Несмотря на то, что в современности озеро малоизвестное, как грязелечебница это место использовалась еще со времен Золотой орды.

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