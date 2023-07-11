Озеро нестабильное, то оно осушается полностью, оставляя корку соли, то можно наблюдать наполнение его водой, но глубина не превышает одного метра.
Розовое озеро Тинаки по Астраханью
13:04 2023-07-11
Озеро находится всего в 3 км от границы с Астраханью. Это соленое озеро розового оттенка, во влажное время года наполняется водой, а сухое время выглядит как снег по весне.
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Грязи озера используют в качестве лечебных.
Несмотря на то, что в современности озеро малоизвестное, как грязелечебница это место использовалась еще со времен Золотой орды.
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13:10
Антон Райт
Образцом гороховецкого деревянного зодчества является дом бывшего председателя земской управы Федора Пришлецова
Это необычное строение примечательно своими нестандартными формами и пропорциями, включая квадратную башенку, устремленную ввысь, объемный куполообразный мезонин, крыльцо с двухскатной крышей и декорированный фасад.
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