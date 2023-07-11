Образцом гороховецкого деревянного зодчества является дом бывшего председателя земской управы Федора Пришлецова

Благодаря наличникам, украшенным резными русалками, здание получило свое второе (народное) название − «Дом с русалками».

Даже удивительно, что в столь типично русском городе с традиционной для нашей страны архитектурой нашлось место двум крайне незаурядным зданиям.

Деревянный модерн − довольно редкое явление в масштабах всей страны, и каждый образец этого стиля без преувеличения на вес золота..

Сами туристы остаются настолько впечатлены двумя яркими примерами гороховецкого модерна, что даже включили их в список 20 самых красивых деревянных домов России.