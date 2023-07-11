Дачник со стажем рассказал, где применить на огороде настой из очисток лука

Обращаются садоводы к народным средствам в самых разных ситуациях. Большую популярность обрел в дачной среде такой ингредиент, как луковая шелуха.

За ней признано немало ценных свойств. Бывалые дачники утверждают, шелуха лука способна творить чудеса на дачном участке.

Она напитана аскорбиновой кислотой, рутином, флавоноидами, кверцетином, каротиноидами. Каротина в желтой шелухе почти столько же, как в моркови или тыкве.

Чтобы луковая шелуха выделила полезные вещества, понадобится приготовить настой, но вода с этой задачей справляется плохо. Водка или спирт - другое дело.

Спиртовой раствор лучше всего добывает из кожицы лука всю пользу.

Готовим его так: наполняем поллитровую банку шелухой лука желтого цвета до отказа, ставим в тепло на 10 дней. Полученный настой убираем в холодильник, даже не процеживая.

Хранить в таком виде его можно долго - до полугода.

Экстракт луковой шелухи помогает семенам быстрее всходить.

Это средство улучшает вкус перцев, помидоров, огурцов, делая их слаще.

Настой повышает в плодах концентрацию полезных элементов.

Луковый экстракт оберегает растения от нападок тли и паутинного клеща, предупреждает размножение бактерий и заражение грибковыми инфекциями.

Чтобы прорастить семена, используем следующий раствор: на стакан воды большая ложка экстракта. Семена надо замочить на сутки, можно даже оставить там, пока не проклюнутся ростки.

Экстрактом можно поливать растения или опрыскивать, можно использовать его для дождевания. Делаем концентрат: на 10 л воды 50 г экстракта.

Луковый настой также применяют для укрепления сосудов.