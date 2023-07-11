Знающий дачник рассказал, что делать со смородиной весной, чтобы к лету ведра были полны ягод

Первая важная процедура - весенняя обрезка.

Делаем это обязательно, если пропустили осенью. Убрать надо ветки первого года жизни. Это молоденькие побеги-однолетки серого цвета, ответвлений на них не будет.

Отрастают такие ветки за сезон.

Ветки второго года жизни будут с мелкими ответвлениям. Их вы обнаружите по выраженным местам перехода от древесины прошлого года к новой, здесь будет кольцо, потом свежий прирост последнего сезона.

Такая веточка уже будет давать ягоды. Но самый крупный урожай следует ожидать от ветвей третьего года, на них больше всего ответвлений. Они еще не старые, кора еще не такая темная, и очень много почек.

Удаляйте таке ветки 4-го и 5-го года жизни, их лучше убрать первым делом. Это потемневшие побеги, на них нередко нарастают лишайники и мох, прирост за год очень маленький.

Также удалять надо все побеги, которые выглядят ослабленными, кривые, сломанные и очень низкие ветки, пригибающиеся к земле.

Не нужны растению побеги, пораженные паразитами. Обнаружить стеклянницу можно на срезе. Там будет темная серединка, признак присутствия вредителя. Веточку срезаем и сжигаем, чтобы стеклянница не пошла по всей даче.

Если увидели опухшие, раздутые почки, значит, в них зимует клещ - почковый смородиновый. Часто бывает так: на одной ветке встречаются и здоровые и зараженные почки.

Тогда плохие почки обрываем и тоже сжигаем. Если их очень много, придется пожертвовать всей веткой.

Чтобы смородина хорошо плодоносила, оставьте на ней 15 веток разных возрастов, иногда их остается меньше из-за обилия плохих удаленных побегов.

Важно, чтобы крона после обрезки была хорошо прореженной, пропускала свет и воздух, это поможет избежать болезней и атак вредителей.

Вторая важная процедура - обработка от болезней.

Делать это начинаем до набухания почек. Используем препараты с медью (Азофос, бордоская смесь). Готовим раствор 3%: на 10 л воды 300 г средства.

В случае набухания почек можно использовать слабую концентрацию раствора - однопроцентную.

Если обработанные кустики стали выглядеть чуть голубоватыми, значит обработка сделана успешно.

Третья важная процедура - подкормка растений.

Весной первым делом даем азотные удобрения. Аммиачная селитра хорошо работает в холодной почве и легкая для усвоения.

Если подкормку делали осенью, то весной можно не давать это удобрение. Осенью обычно вносят по два больших ведра компоста под куст.

Тогда весной остается дать фосфор и калий, чтобы ягод было много и чтобы они были крупные и сладкие.

Подойдут любые удобрения с фосфором калием. Можно взять и золу, особенно, если почва подкисленная.

Зола ее раскислит и насытит питательными веществами. Но на щелочном грунте золу не берем, ищем ей замену.

И еще не забудьте про обработку от вредителей.

Не думайте вести борьбу с почковым клещом раньше времени, то есть, пока почки еще плотные и нераскрытые.

Применять препараты надо, когда почки начали раскрываться и пошли расти цветоносы. Как правило, это бывает в начале мая.

Хорошо помогают акарициды, например, ПФКлерос, изготовленный из коллоидной серы. Он избавит от клеща и мучнистой росы.

Когда посадить

Можно осенью и лучше всего именно в это время. Но можно и весной, только как можно раньше. Поздняя высадка может закончиться плохой приживаемостью.

Как только ушли морозы, можно приступать к посадке смородины. Даже в первый год такие саженцы могут порадовать небольшим урожаем.