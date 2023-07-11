Дачный эксперт об использования молочной сыворотки на даче: угроза для тли, трипсов, мучнистой росы

Средство, которое мы изготовим на основе молочной сыворотки, будет натуральным и безопасным. А по эффективности оно не уступает мощным химическим препаратам.
Действует сыворотка так: она создает тонкую белковую пленку на листьях, покрывая при этом и самих вредителей.
Они не могут дышать, теряют способность проникать в ткани растения, патогенные грибы не имеют возможности прорастать внутрь листа.
Но молочную сыворотку нельзя использовать в сыром виде. Растению будет нанесен вред от кислого раствора.
Для эффективного использования приготовим раствор: на литр сыворотки берем 10 литров воды, туда еще вливаем 40 мл аммиака.
Аммиак нужен, чтобы нейтрализовать кислотность молочного продукта. Повысить эффективность средства можно, влив в него мыло и любые биопрепараты.
Мыло берем тоже любое - предпочтительно хозяйственное, зеленое, можно дегтярное. Теперь можно опрыскивать растения.
Также этот раствор годится в качестве подкормки, только в этом случае мыло убираем. Подкормка напитывает огородные культуры азотом. На одно растение требуется литр раствора.
Подкормить можно огурцы, помидоры, клубнику, баклажаны, перец. Сыворотка включает в себя калий, фосфор, а также биологически активные компоненты, полезные для растений и почвы.
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