Дачный эксперт об использования молочной сыворотки на даче: угроза для тли, трипсов, мучнистой росы

Средство, которое мы изготовим на основе молочной сыворотки, будет натуральным и безопасным. А по эффективности оно не уступает мощным химическим препаратам.

Действует сыворотка так: она создает тонкую белковую пленку на листьях, покрывая при этом и самих вредителей.

Они не могут дышать, теряют способность проникать в ткани растения, патогенные грибы не имеют возможности прорастать внутрь листа.

Но молочную сыворотку нельзя использовать в сыром виде. Растению будет нанесен вред от кислого раствора.

Для эффективного использования приготовим раствор: на литр сыворотки берем 10 литров воды, туда еще вливаем 40 мл аммиака.

Аммиак нужен, чтобы нейтрализовать кислотность молочного продукта. Повысить эффективность средства можно, влив в него мыло и любые биопрепараты.

Мыло берем тоже любое - предпочтительно хозяйственное, зеленое, можно дегтярное. Теперь можно опрыскивать растения.

Также этот раствор годится в качестве подкормки, только в этом случае мыло убираем. Подкормка напитывает огородные культуры азотом. На одно растение требуется литр раствора.

Подкормить можно огурцы, помидоры, клубнику, баклажаны, перец. Сыворотка включает в себя калий, фосфор, а также биологически активные компоненты, полезные для растений и почвы.