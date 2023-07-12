Звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов взял авто напрокат, теперь с него требуют вернуть взятый мошенниками на его имя микрозайм

Известный российский актер арендовал машину, и в итоге получил сразу несколько микрозаймов в разных городах страны. Один из них попал к красноярской компании по сбору долгов, сообщает КП.

Как оказалось, звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов стал жертвой аферистов. Несколько лет назад артист в Москве воспользовался услугами одного из сервисов каршеринга. Предоставил ему для этого свои паспортные данные.

Систему взломали неизвестные, случилась утечка данных тысячи пользователей, - рассказала адвокат актера Мария Щербенок. Среди них были и паспортные данные Никиты Тарасова. Некие «умельцы» воспользовались утечкой, и оформили несколько микрозаймов в разных городах России.

Спустя время Тарасову на почту пришло уведомление о необходимости оплаты долга, он удивился. Но красноярская компания «Долг-контроль» на телефонные звонки не отвечала.