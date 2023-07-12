На Землю идет солнечная буря, она может вызвать интернет-апокалипсис

Текущий солнечный цикл, по данным ученых, своего пика достигнет в 2025 году, и на Землю обрушится очень сильная солнечная буря, которая способна привести к концу интернета - в том виде, в каком его знаем мы, сообщает Российская газета.

Издание уточняет, что солнечный цикл ускоряется намного быстрее обычного. Кроме этого, зафиксировано намного больше солнечных пятен и извержений, нежели ожидалось.

По словам исследоватилей, отслеживание и прогнозирование циклов Солнца дает приблизительное представление о частоте космических штормов: от радиоотключений до геомагнитных, а также солнечных радиационных бурь.

Эти знания используются во многих отраслях для оценки возможного воздействия космической погоды на нашу планету.

Солнечные бури включают в себя электромагнитные импульсы, которые способны вызвать разрушительные последствия для Земли. Некоторые энергосистемы при этом могут полностью разрушиться либо отключиться.