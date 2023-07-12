В Орше женщина готовила детям в блендере мороженое, но в итоге попала в травмпункт

Жительница Орши решила приготовить своим детям мороженое с помощью блендера, но в итоге была вынуждена вызвать спасателей. Дело в том, что ее палец застрял в кухонной технике, сообщает МЧС Беларуси.

Прибор оказался небольшим, и спасателям пришлось ювелирно потрудиться, чтобы достать палец пострадавший из капкана.

Мы взяли с товарищами гравер – это специальный электроинструмент, – поделился спасатель Станислав Семеньков.

Работу надо было делать аккуратно - можно даже сказать, ювелирно, чтобы палец пострадавшей не травмировать.

Специалисты медленно и аккуратно распилили нож. Палец освободили, женщину доставили в травматологический пункт, где ей оказали помощь.