Диетолог Лазуренко предупредила об опасности холодных напитков

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что прохладительные напитки могут быть опасны для здоровья. Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" уточнила, что холодные напитки способны спровоцировать ряд заболеваний.

Однозначного утверждения, что после употребления холодной пищи болит горло, не существует. Если только там нету очага хронической инфекции. Если очаг есть, к тому же в состоянии возбуждения, стресс от холода может спровоцировать возмущение, - отметила специалист.

По словам Лазуренко, очаги инфекции могут локализоваться в носоглотке, ротоглотке или ухе. Потому, если какие-то проблемы с этими органами есть, лучше отказаться от холодных напитков и отдать предпочтение тем, у которых комнатная температура.

Диетолог также признала, что холодные напитки могут оказать влияние на желудочно-кишечный тракт. Для такого органа, как микробиота, уточнила диетолог, необходимы особая температура и влажность.

И, если в таком случае выпить что-то холодное, температурная среда в пищеварительной трубке сразу же меняется. На фоне чего может начаться ухудшение обмена веществ либо метеоризм, урчание, вздутие и так далее.