НАТО планирует направить сто тысяч солдат в Польшу при необходимости

17:50 2023-07-12

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что члены Североатлантического альянса приняли план переброски до 100 тысяч солдат в Польшу в случае возникновения необходимости.

Он указал, что такой шаг будет предпринят в случае нападения, например, на Брестские ворота, с целью обеспечения немедленной обороны территории.

Планы о переброске солдат НАТО в Польшу были утверждены в рамках оборонительных стратегий альянса.