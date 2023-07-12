НАТО планирует направить сто тысяч солдат в Польшу при необходимости

Он указал, что такой шаг будет предпринят в случае нападения, например, на Брестские ворота, с целью обеспечения немедленной обороны территории.
Планы о переброске солдат НАТО в Польшу были утверждены в рамках оборонительных стратегий альянса.
Он указал, что такой шаг будет предпринят в случае нападения, например, на Брестские ворота, с целью обеспечения немедленной обороны территории.
Планы о переброске солдат НАТО в Польшу были утверждены в рамках оборонительных стратегий альянса.
Храмова Оксана
Когда настает пора высаживать помидоры в грунт, огородник решает, чем лучше подкормить растения, чтобы дать им максимальную пользу. Иногда вместо хороших плодов дачник от такой подкормки получает лишь богатую зелень.