Садовод со стажем объяснил, какую начинку положить в лунку при посадке помидоров

Почему после внесения удобрения растет пышная ботва, а урожай потом получается скудный - разбираемся вместе с экспертом.

В самом начале роста томатам нужны фосфор и калий, эти элементы стимулируют быстрое укоренение и наращивание корневой системы.

Нужные питательные компоненты есть в древесной золе или в рыбе. Положите в лунки по несколько мелких рыбешек, и растение скажет спасибо.

Так можно подкармливать помидоры и перцы, урожай будет загляденье.

Также некоторые дачники успешно применяют в качестве подкормки для томатов водоросли. Это должны быть растения, добытые именно из воды.

Добавьте в посадочную ямку по горсточке водорослей, чтобы получить качественное плодоношение.

Из минеральных составов подойдет монокалийфосфат. Добавляем по чайно ложке в лунку. При внесении смешиваем с землей.

После этого получаем крепкую рассаду, которая легко перенесет адаптационный период.

Теперь разберемся с тем, что добавлять в лунку не стоит. Не добавляйте при посадке томатов и перцев навоз или перегной, увидите сразу, как пойдет в рост ботва.

Растения будут жировать. Но нам нужен не богатый урожай листьев, а изобилие плодов. При такой подкормке цветков будет мало, даже если вы используете урожайные сорта.

Собираясь высаживать в грунт томаты, не вносите комплексное удобрение. Зачастую там бывает много азота, а это совершенно лишнее.

Нам нужно дать растениям конкретные элементы - фосфор и калий, ищите такие удобрения, где эти компоненты будут преобладать.

Азот томатам, конечно, тоже нужен. Но давать его надо позже, когда появятся плоды. До этого момента, сразу после перенесения саженцев в грунт, азот может им навредить.