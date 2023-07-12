Цветовод со стажем рассказал, почему никоторые розы никогда не зацветут

Речь идет о слепых побегах. Почему они появляются? Причин может быть много, и определить точно, какая из них повлияла на появление пустого побега, порой бывает сложно.

Слепые побеги, которые заканчиваются листвой без бутонов, никогда не зацветут, они так и будут расти "вхолостую".

Мало кому интересны такие розы, которые не цветут, поэтому эту проблему надо как-то решать. И чем быстрее, тем лучше.

Тогда вы сможете насладиться роскошным розовым кустом во всей красе.

Что нужно делать? Просто обрезать все слепые побеги, надрез делаем на два листа ниже.

Можно еще ниже, от этого только лучше будет, почка, которая пока в спячке, будет потом здоровее и крепче.

После проведенной обрезки она начнет активно расти и вскоре станет сильным побегом, и вот он уже точно зацветет.

Не бойтесь обрезать слепые побеги до половины. Потом обязательно дайте подкормку: на 10 л воды 2 ст. л. мочевины. Полив делаем корневой.

Вместо мочевины можете дать любое азотное или даже комплексное удобрение.