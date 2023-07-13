Славянские женщины слишком рано стареют

Часто после 35 лет славянки отвергают свою принадлежность к молодому поколению. В этом возрасте они предпочитают считать себя "тетеньками".

В славянских обществах существует стереотип, что после 35 лет глупости делать неуместно.

В это время пора быть достопочтимой матерью семейства и хорошей супругой.

Главное, что советуют психологи в таком случае - стараться радоваться жизни и полюбить себя.

И тогда автоматически поведение скажется на внешнем виде, который значительно улучшится и поможет славянке чувствовать себя моложе.