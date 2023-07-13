Умерла звезда сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Белорусская актриса Лариса Маршалова, сыгравшая в сериалах «Псевдоним «Албанец»» и «Каменская», скончалась на 45-м году жизни, сообщает Известия со ссылкой на белорусский Театр-студию Киноактера.

Она была талантлива. Это дар, которого не увидим и не почувствуем, так как актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. Мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся, — говорится в сообщении.

Маршалова была членом театра-студии с 2001 года. Свою творческую карьеру звезда начала с небольших ролей, но сразу же сумела показать глубину характера и профессионализм, отмечается на сайте.

На счету актрисы свыше ста ролей в кино и российских и белорусских сериалах. В списке ее работ - «Мужчины не плачут», «Псевдоним «Албанец»», «Каменская», «Воскресенье в женской бане», «Ищу тебя» и другие.