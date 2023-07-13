Под Вилейкой пьяный водитель насмерть сбил женщину-коллегу и поехал пить дальше

Авария со смертельным исходом произошла в Вилейском районе 23 февраля 2023-го года. 36-летний пьяный сельчанин в 22.00 вечера на своей «Ауди-80» ехал в магазин за алкоголем. Выпил и отправился к родственникам, сообщает КП.

По пути в агрогородок Куренец нетрезвый бесправник на трассе отвлекся от управления автомобилем, чтобы прикурить сигарету. В результате мужчина на скорости 70 километров в час выехал на встречную полосу, где сбил сорокалетнюю женщину, которая с велосипедом в руках шла по дороге.

Фигурант после ДТП вышел из машины и опознал в сбитом пешеходе женщину, с которой вместе работал. Затем скрылся с места аварии, поехал домой, где продолжил пить.

Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, она скончалась на месте, - уточняет издание со ссылкой на прокуратуру Минской области.

В прокуратуре пояснили, что из-за проблем со зрением мужчина не имел водительского удостоверения. Но, несмотря на запрет, управлял авто, за что его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Обвиняемый в суде полностью признал вину и возместил моральный вред родственникам погибшей. Суд признал его виновным и приговорил к 5,5 годам ИК в условиях общего режима.