За одни сутки в Могилевской области утонули 2 человека

Два человека утонули за минувшие сутки в Могилевской области, сообщает Белта со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Одно из таких происшествий произошло в Бобруйске в карьере по улице Кирпичной. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили мужчину, который был без признаков жизни.

По словам очевицев, мужчина стал тонуть в 4 м от берега. Один из рыбаков вытащил на берег, но медики помочь 37-летнему мужчине уже ничем не могли. Как уточняет агентство, карьер для купания не оборудован.

Бобруйский межрайонный отдел СК по факту гибели человека проводит проверку.

Спасателям в тот же день поступило сообщение, что на озере в деревне Закорки-1 Кличевского района находится перевернутая лодка. Работники МЧС ее обнаружили, а на берегу в это время находился пасынок хозяина лодки.

Как выяснилось, молодой человек отвез своего отчима на рыбалку и, когда вернулся за ним, увидел, что лодка перевернута. Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего - 65-летний пенсионер, как оказалось, запутался в рыболовных сетях.

Кличевский районный отдел Следственного комитета по факту произошедшего проводит проверку.