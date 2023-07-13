Дачный эксперт рассказал, как правильно заготавливать семена помидоров

Если вы хотите сохранить семена своих томатов, то с гибридами возиться не стоит, они не сохранят сортовые свойства родительских особей.

В этом случае надо покупать новый семенной материал.

Выбираем плоды

Берем их с куста, обращаем внимание на сам куст, он должен быть хорошо развитым, с качественным плодоношением, устойчивый к болезням.

На семена подойдут те томаты, которые растут на двух нижних кистях центрального ствола. Такие плоды почти не болеют, они первыми завязываются, риск переопыления минимальный.

На семена выбираем плоды созревшие и бурые. Если берем бурые, их нужно положить дозреть полностью.

Сбор

Не ждите размягчения плода, перезревшая мякоть может быть источником инфекции, в итоге вы получите зараженные семена и потом плохой урожай.

Плод нужно брать крепкий, целый, здоровый. По форме и размеру он должен быть таким, чтобы четко отражать сортовые характеристики.

Разрезаем помидор поперек, выскребаем семечки чайной ложкой. Идеальные семена те, которые расположены в верхней части томата. Те, что находятся возле плодоножки будут хуже.

Семена вместе с мякотью, которые вы достали ложкой, нужно выложить в чистую емкость и оставить там на пару дней в тепле. В идеале температура воздуха должна быть около +22 градусов.

Через 4 дня можно промыть семена обычной водой, лучше холодной. Просто выливаем ее в емкость с семенами и ждем их оседания на дно. Сливаем воду.

Повторяем несколько раз, добиваясь прозрачности воды.

Сушка

Перед сушкой обеззараживаем семенной материал, оставляем в слабом растворе марганцовки на полчаса. Потом снова промываем. Семена достаем и укладываем на бумагу.

Сушить надо в затененном месте при комнатной температуре.

Подсохшие семечки храним в бумажных кулечках. Сверху записываем дату сбора и сорт. Это важно, потому что семена будут рабочими в течении 5 лет, потом они уже не годны.