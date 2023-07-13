Подольская совершила прыжок с парашютом, когда рассталась с Пресняковым

Прыжок с парашютом Наталья Подольская совершила в 2005 году.
Именно в то время певица рассталась на полгода с Владимиром Пресняковым и таким образом пыталась отвлечься от любовных страданий.
Наталья отметила, что такой экстрим совершила в первый и последний раз, так как больше не намерена рисковать своей жизнью.
Знаменитость не готова к таким подвигам после того, как у нее появились дети, за которых она чувствует огромную ответственность.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__