Подольская совершила прыжок с парашютом, когда рассталась с Пресняковым

Прыжок с парашютом Наталья Подольская совершила в 2005 году.

Именно в то время певица рассталась на полгода с Владимиром Пресняковым и таким образом пыталась отвлечься от любовных страданий.

Наталья отметила, что такой экстрим совершила в первый и последний раз, так как больше не намерена рисковать своей жизнью.

Знаменитость не готова к таким подвигам после того, как у нее появились дети, за которых она чувствует огромную ответственность.