17-летняя девушка из Горок, чтобы пропиарить себя в соцсетях, показала, как варит голову кота

17-летняя жительница города Горки решила хайпануть на расчленении кота, однако желаемой реакции от подписчиков не получила, сообщает Могилевонлайн.

У себя в Телеграме и Инстаграме девушка выложила видео, где варит голову кота. Она сопроводила ролик с записью: «ну, я расчленила его, вынула кишки, отрубила голову, по классике». По словам автора, череп животного она решила оставить себе «для декора».

Информация быстро распространилась в сети, кто-то написал на девушку заявление. Милиция нашла автора видео, ее действиям после проверки будет дана правовая оценка.

Автор "перфоманса" рассказала, что кота она не убивала, а якобы нашла его мертвым. А действия с телом животного объясняет «исследовательскими целями» - мол, планирует связать будущее с медициной или ветеринарией.