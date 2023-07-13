Эксперт Калашникова объяснила, какие признаки при выборе хлеба должны насторожить

Диетологи считают хлеб и другие зерновые продукты основой нормального пищеварения. Это - клетчатка и белки, жиры и углеводы, аминокислоты и витамины, отмечает Вокруг света.

Однако эксперты подчеркивают: не каждый хлеб полезен. Но как из всего разнообразия выбрать тот, который точно не навредит? Как рассказала специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Наталья Калашникова, при покупке следует обращать внимание на состав хлеба и его срок годности:

Если на упаковке написано, что хлеб можно хранить месяц, это значит, что в составе есть консерванты и химические компоненты, которые увеличивают сроки годности.

По словам эксперта, для увеличения сроков хранения в хлеб перед упаковкой впрыскивают немного спирта. Это предостерегает продукт от плесени, не дает развиваться в нем другим микроорганизмам.

Если производитель соблюдает рецептуру, не превышает допустимого количества консервантов, такой хлеб вреда не принесет - как и особенной пользы.

Лучше выбрать хлеб с коротким сроком хранения, он будет полезнее, — посоветовала Наталья Калашникова.

Что касается состава, то есть короткий перечень компонентов, которые должен содержать хлеб. Например, в «кирпичике» есть пшеничная, ржаная либо ржано-пшеничная мука, дрожжи, вода и соль.

А в батон дополнительно идут жир и сахар, могут добавить также солод, закваску, семена кориандра и прочее.

Все дополнительные компоненты, уточнила специалист, - «выдумки» производителей. И только покупателю решать, готовы он есть хлеб, содержащий ферменты, ароматизаторы и улучшители вкуса, либо нет.