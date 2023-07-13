Топ-5 сложностей в выращивании огурцов: поможем решить

Своевременное мульчирование почвы и регулярный полив помогут избежать появления горьких огуречных плодов. Неправильная форма огурца может говорить о нехватке азотных или калийных удобрений, а также о поливе чересчур холодной водой.

Отсутствие огуречных завязей говорит о том, что семена недостаточно отлежались. Лучше всего высевать семена, которым не менее трех лет.

Огурцы могут увядать при поражении хрущом, медведкой или заражении вилтом. От пожелтения огуречной листвы вследствие заражения пероноспорозом поможет Ридомил Голд и Акробат, которыми нужно опрыскать огурцы дне за двадцать до сбора урожая.