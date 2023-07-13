Тля и муравьи больше не побеспокоят ваш сад и огород, если сделать это

14:14 2023-07-13

Переносящие тлю муравьи могут стать большой проблемой для сада: расскажем, как от них избавиться.

Муравьи не несут вреда саду сами по себе, но разносят тлю, которая вредит деревьям и растениям. Поэтому борьбу нужно вести именно с муравьями.

Ловчие пояса с целью не пустить муравьев на деревья, увы, не слишком эффективный способ. Помогут ядовитые для муравьев составы.

Можно изготовить такой состав самостоятельно. Достаточно смешать варенье с борной кислотой и положить так приманку. Второе решение: присыпать разрыхленный муравейник табачной пылью, известью или полить его кипятком несколько раз.

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