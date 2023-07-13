Отдых на Кубе может иметь неочевидные минусы для туристов

Полет от Москвы до Гаваны продлится не менее 12 часов: для многих это утомительное начало отдыха. Раздражает не всегда качественный сервис в отелях, которые нередко не соответствуют заявленному количеству звезд.

Цены на тур, в кафе и на кубинских рынках будут для туристов немалыми, что тоже не радует. Собираясь на Кубу, не следует забывать лекарства, поскольку солнце там очень агрессивно, вода зачастую грязная, и вас могут покусать представители местной фауны.

Любителей экзотической кухни и торговых центров Куба вряд ли порадует. Еда здесь очень простая, а из сувениров можно привезти разве что ром и сигары.