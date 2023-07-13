Религиозные мотивы сквозят в последнем стихе Владимира Высоцкого

Это стихотворение, ставшее последним, Владимир Высоцкий написал 20 июля 1980 года незадолго до смерти. В нем сквозит философское познание бардом жизни и ощущение распутья.

Он говорит, что ему есть что спеть и чем оправдаться перед Господом. Первое бесспорно, а вот насчет второго: есть ли кто вообще в мире, кто может заявлять об этом?

Знал ли Высоцкий Христа, верил ли? Об этом мы не знаем. Но в его творчестве, обширном и многогранном, религиозные мотивы уловить трудно за исключением разве что его последнего стихотворного произведения.