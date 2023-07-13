Избавиться от мучнистой росы, тли и трипсов поможет обычная сыворотка

Тля, трипсы и мучнистая роса может погубить урожай на корню. Избавиться от этих проблем возможно с помощью сыворотки.

Приготовленный на ее основе раствор создаст белковую пленку на листьях, и станет барьером для внедрения насекомых и размножения грибка.

На литр сыворотки нужно взять 40 граммов 10-ти процентного аммиака и 10 литров воды. Можно еще добавить 100 граммов хозяйственного или дегтярного мыла и провести опрыскивание. Это экологично и безвредно.