Врач Малинникова назвала признаки, по которым можно распознать менингит

Сыпь является основным признаком развития инфекции менингококка. Об этом рассказала доктор медицинских наук, завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова, сообщает Газета.ру.

Инфекция развивается быстро, часто просто молниеносно. Пациент не успевает понять, что нужно обратиться к врачу, как у него появляются выраженные признаки - сильнейшие головные и мышечные боли, — добавила профессор.

Доктор медицинских наук, профессор, врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус также предупредил, что при таком заболевании может начаться светобоязнь.

Когда есть эти проявления, нужно бить тревогу, это повод срочно вызвать специалиста. Потому что дальше может быть тяжелейшая ситуация: ригидность затылочных мышц, когда они так напряжены, что не дают прислонить к груди подбородок, — уточнил Продеус.

Накануне СМИ РВ сообщали, что в Санкт-Петербурге зафиксированы 17 эпизодов заражения менингококковой инфекцией. Среди заразившихся трое детей. Один из больных умер.