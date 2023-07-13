Среди звезд шоу-бизнеса появился новый тренд на заклеивание на ночь рта скотчем

Звезды шоу-бизнеса задали новую моду на сон - с заклеенным ртом. Именно так делает 35-летняя топ-модель Эшли Грэм.
Я стала заклеивать рот на ночь, и никогда не спала лучше. Мне еще лучше, когда я просыпаюсь, - призналась звезда в соцсетях.
Российская модель Елена Перминова тоже заклеивает рот на ночь. И не только себе, а еще и мужу, даже детям. Она не сомневается, что это улучшает качество сна.
По словам заместителя главврача по медицине Челябинской горбольницы № 1 Максима Угнивенко, это небезопасно.
Заклеивая рот, человек идет против физиологии. Он перекрывает единственно возможный путь поступления кислорода.
Организм во сне не так бдителен, и во время ограничения поступления кислорода не всегда человек просыпается и может отклеить тейп, - предостерег доктор.
Он также добавил, что при регулярном недостатке кислорода человек во сне может столкнуться с проблемами дыхания, головными болями, нарушением обмена веществ.
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