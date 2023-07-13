Весенний уход за смородиной станет гарантией богатого урожая летом

15:07 2023-07-13

Чтобы смородина хорошо плодоносила, о ней нужно позаботиться еще в весенний период.

Первое, что нужно сделать на кусте смородины весной это провести обрезку. Ей подлежат старые ветви от четвертого года и старше, а также слабые, сломанные и пораженные стеклянницей и клещом.

До того, как почки набухнут, нужно обработать куст Азофосом и бордосской смесью, и подкормить азотными, калийными и фосфорными удобрениями или золой.

Важно позаботиться о защите смородины от вредителей акарицидами. Отлично себя зарекомендовал в этом отношении препарат ПФ Клерос.

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