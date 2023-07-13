Экстракт луковой шелухи обеспечит урожайность любых грядок

В растворе луковой шелухи много каротиноидов, витамина С, флавоноидов, кверцитина и рутина. Как удобрение он просто незаменим.

Готовится от просто: в поллитровую банку нужно положить луковую шелуху по максимуму, залить водкой и поставить в тепло дней на десять. После этого раствор нужно хранить в холодильнике до полугода.

Экстракт помогает бороться с грибком на растениях, насыщает плоды полезными веществами, улучшает их вкус и увеличивает процент всхожести семян при посадке.