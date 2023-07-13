Борное удобрение обеспечит вас урожаем мечты в саду и огороде

Основным источником бора является борная кислота, которая идеально подходит для корневого внесения. Для приготовления удобрения понадобится 5 граммов борной кислоты, 100 граммов глицерина, 3 столовые ложки аммиака и столовая ложка уксуса.

Плученую смесь нужно растворить в 10 литрах воды, и использовать по половине литра на томатный куст, по литру на земляничный и плодовый, и по ведру на дерево.

Подкормка бором производится утром или вечером. До и после внесения удобрения растения нужно проливать водой.