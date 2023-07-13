Протестировать грунт на кислотность можно без оборудования подручными средствами

Наилучший показатель почвенной кислотности для растений 6-7 ph. Есть пара народных методов определить, насколько она подходит для роста и развития растений.

Первый сводится к помещению кусочка земли в отвар из черемуховых листьев. Если вода покраснела, кислотность высокая, позеленела низкая, а синий цвет говорит об оптимальном балансе.

Помогает решить вопрос с определением кислотности и обычный мел. Столовую ложку мела и пару горстей земли помещаем в пластиковую бутылку, и надеваем на нее шарик, заворачиваем в полотенце и взбалтываем. При повышенной кислотности шарик увеличится в объеме за счет выделения углекислого газа.