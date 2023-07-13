Мульча на основе хвои сделает почву легкой и плодородной

Еловая либо сосновая хвоя предотвращает размножение вредных бактерий в почвах, обогащает их кислородом, уменьшает рост сорняков и способствует сохранению влаги. Но, чтобы не закислить грунт, вместе с мульчой вносите немного мела.

На квадратный метр хвои при 10 сантиметровой толщине приходится 200 граммов доломитовой муки, мела или извести. Но есть и минус этого мульчирующего материала.

Хвоя стимулирует развитие микрофлоры и забирает из грунта азот. Поэтому при хвойном мульчировании важно своевременно удобрять почву азотосодержащими составами.