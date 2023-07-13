Предателю — по заслугам: как сложилась судьба Василия Клубкова, который сдал Зою Космодемьянскую

С самого начала Великой Отечественной войны Василий Клубков был красноармеец, которого в 1941 году направили в диверсионную группу с Зоей Космодемьянской.

Задача у группы стояла в поджоге деревень, в которых базировались немцы в тылу перед наступлением. В близи деревни Петрищево остатки диверсионной группы были уничтожены, а Космодемьянская — повешена.

Правда сначала Василий Клубков доставили к полковнику Рюдереру, которому он выдал месторасположение Зои Космодемьянской. Точнее он точно описал место, в котором они должны были встретится после выполнения задания — там фашисты и схватили комсомолку.

Позже, по официальной версии, ее пытали и повесили, а перед повышением она произнесла громкую речь с призывом бить фашистов. Космодемьянская стала первой женщиной в СССР, получившей звезду Героя.

Василий Клубков оказался очень ценным кадром для немцев, так как это был не молодой испуганный солдат, а подготовленный диверсант. Предположительно, немцы предложили ему сделку, по которой он должен был вернуться в СССР, но служить фашистскому режиму и, Василий, логично желая жить, согласился.

В СССР он вернулся в 1942 году с «легендой».

На допросе он рассказал, что его отправили на работу в Германию, он пытался бежать, но это удалось лишь с четвертого раза. Правда, Василию не поверили, так как следователей насторожило, что он совсем не интересуется судьбой Космодемьянской, а о ней его спрашивали, но он постоянно уходил от ответов.

В конечном итоге Василия Клубкова уличили в измене Родине и расстреляли. В СССР это выдавалось как «предателям по заслугам».

Несмотря на то, что история стала вызывать сомнения после открытия архивных данных в конце 1980х начале 1990х годов, Космодемьянская так и осталась одним из символов победы, а Клубков — предателем Родины.